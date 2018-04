Imperia, Poste italiane celebra la giornata internazionale della Terra

Imperia. Poste Italiane partecipa alla Giornata Internazionale della Terra con sei cartoline filateliche dedicate, disponibili negli uffici postali con sportello filatelico della provincia.

La Giornata della Terra, che si festeggia domenica 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, uno dei momenti in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il nostro pianeta e promuoverne la salvaguardia. Un evento voluto fortemente dal senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso precedentemente dal presidente John Fitzgerald Kennedy, che coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in quasi duecento paesi.

Presso gli uffici postali di Diano Marina in Viale Giacomo Matteotti 38, di Imperia Centro in Viale Giacomo Matteotti 155 e di Sanremo in Via Roma 158, Poste Italiane celebra la Giornata con sei cartoline filateliche disponibili singolarmente o racchiuse in un cofanetto personalizzato dove ognuna evoca il connubio tra paesaggio urbano e naturale: “Torri vegetali”, “L’onda”, “Nuvole dentro”, “Strade naturali”, “Riflessioni”, “La finestra dell’anima”.