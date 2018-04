Imperia, Poillucci (FI): “Necessario redigere un nuovo bilancio preventivo”

Imperia. Piera Poillucci, capogruppo di Forza Italia Imperia, rilascia la propria dichirazione in seguito alla conferenza dei capigruppo:

“A margine della Conferenza dei Capigruppo, a cui non ha partecipato l’assessore al bilancio Guido Abbo, ancorché invitato, non posso che ribadire quanto già detto in ordine alla necessità di redigere nuovamente il bilancio preventivo, poiché quello già approvato dalla Giunta Comunale viola le direttive degli organi di controllo, Ragioneria dello Stato e Corte dei Conti.

Spiace constatare che l’ass. Abbo, che ha appena comunicato la propria candidatura a Sindaco, non abbia avuto il minimo rispetto sia di tale vincolanti direttive, sia delle fondamentali regole di trasparenza e informazione verso i Consiglieri Comunali.

Vorrei sapere se gli assessori che hanno approvato lo schema di bilancio con pareggio fittizio (termine più volte usato dalla Corte dei Conti nei suoi atti verso il Comune) erano stati informati delle gravi violazioni o se hanno votato nella totale disinformazione.

Vorrei ricordare che è ormai conclamato che mancano i soldi per pareggiare le uscite previste e quindi si dovranno tagliare servizi essenziali. L’ass. Abbo deve dire quanto taglierà e dove: servizi sociali, scuole, trasporti, arredo urbano, asfalti, illuminazione pubblica, stipendi dei dipendenti, contributi per strutture sportive?!

Questa situazione mi ricorda la triste vicenda dei dipendenti ex TraDeCo (aspettano i loro soldi dell’ultima busta paga dal luglio 2015): per non pagare loro 150 mila euro, il Comune ha speso quasi un milione di euro in spese legali. Questo milione basterebbe oggi per avere il bilancio a posto?Attendo da Abbo una replica seria è supportata dai dati“.