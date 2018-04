Imperia. Avrebbero tentato di schivare un’auto, un’Alfa Romeo Mito, i militi della Croce d’Oro di Imperia rimasti feriti in modo serio stamane, mentre in sirena stavano viaggiando sull’Aurelia per recarsi in via Cascione, su un codice rosso. Mentre l’ambulanza si è schiantata contro un semaforo dell’Aurelia davanti all’Ufficio Tecnico Erariale, la vettura è finita sul marciapiede, fermando la sua corsa contro una siepe.

Il conducente del mezzo di soccorso e una giovane milite hanno riportato contusioni e sospette fratture. Mentre il conducente dell’Alfa Romeo se l’è cavata con lesioni più lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia municipale e il personale sanitario del 118, con l’automedica e due ambulanze.

Stando a quanto fino ad ora ricostruito, sembra che il conducente dell’Alfa Romeo abbia fatto passare l’automedica che viaggiava insieme alla Croce d’Oro, ma non si sarebbe accorto del sopraggiungere dell’ambulanza e le avrebbe così tagliato la strada. Il milite alla guida del mezzo di soccorso, per evitare l’auto, ha svoltato a sinistra, schiantandosi contro il semaforo.