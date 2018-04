Imperia, mercoledì 2 maggio si festeggia il centenario dalla nascita di Felice Cascione

L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia insieme al Circolo Parasio, con il patrocinio della Prefettura di Imperia, la Provincia di Imperia ed il Comune di Imperia, ed anche la collaborazione della Coop Liguria, ha promosso per Mercoledì 2 maggio 2018 una Cerimonia di Commemorazione nel giorno del Centenario della nascita di Felice Cascione “U Megu” Medaglia d’Oro della Resistenza, nato a Porto Maurizio (attuale Imperia) il 2 maggio 1918 e caduto ad Alto (CN) il 27 gennaio 1944.

La manifestazione si svolgerà al Parasio in via Santa Caterina, vicino alla casa natale di Felice, avrà inizio alle ore 11 con la deposizione di una corona presso la targa in suo ricordo e si concluderà con un intervento di Miro Genovese, amico di infanzia di Felice, nato nella stessa via, poi compagno di gioventù e nella pallanuoto.