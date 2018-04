Imperia. Buona la prima per l’iniziativa della Regione Liguria che quest’anno ha proposto un “Menu Ligure in corsia” per Pasquetta. Ad assistere alla distribuzione dei pasti, presso l’ospedale di Imperia, erano presenti l’assessore regionale Marco Scajola, il consigliere regionale Alessandro Piana (capogruppo Lega) e il dirigente dell’Asl 1 imperiese Marco Damonte Prioli.

L’iniziativa ha visto le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria offrire ai degenti un pranzo di Pasquetta a base di prodotti tipici locali. Un’occasione anche per mostrare la vicinanza delle istituzioni alle persone che sono negli ospedali liguri.