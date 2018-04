Imperia. “Non è intelligente correre divisi nel momento in cui, uniti, siamo la prima forza politica del Paese, mentre divisi ci sono altre forze politiche che rivendicano dei primati che non hanno: gli elettori hanno scelto a livello politico di votare centrodestra”, lo ha dichiarato l’onorevole Edoardo Rixi (Lega) e lo hanno ribadito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Claudio Scajola, alla convention imperiese per la presentazione del candidato sindaco Luca Lanteri che correrà alle elezioni comunali con il simbolo di Forza Italia: “Forza Imperia”.

“Siamo stati i primi come Lega”, ha aggiunto Rixi, “A dire che noi avremmo appoggiato un candidato civico che potesse rappresentare l’unità del centrodestra. Chi vuole spaccare il centrodestra non può trovare accordi con noi: noi vogliamo un progetto per Imperia che sia un progetto sinergico con la Regione e anche con una compattezza a livello nazionale che come Lega stiamo portando avanti”.

di 6 Galleria fotografica Luca Lanteri riunisce il centrodestra, la presentazione del candidato sindaco di Imperia









Chiaro il riferimento a Claudio Scajola, l’ex ministro e co-fondatore di Forza Italia che ha deciso di correre da solo con la lista “Con Claudio per Imperia”.