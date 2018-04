Imperia, l’orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Porti e Demanio

Imperia. Si comunica il nuovo orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Porti e Demanio, in vigore dal 1 maggio p.v., stabilito in conformità a quanto già avviene in altri Settori Comunali quali, il Settore Urbanistica e Lavori Pubblici e il Settore Ambiente e Patrimonio:

Lunedì e giovedì dalle 9 alle 13. Negli altri giorni il pubblico verrà ammesso previo appuntamento.