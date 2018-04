Imperia, Lorenza Bellini (FdI) stoppa le polemiche: “Basta parole, bisogna lavorare”

Imperia. “Basta parole, bisogna lavorare”: il neo commissario di Fratelli d’Italia Lorenza Bellini stoppa le polemiche e si concentra sugli obiettivi. “Mi è stato detto che non rispondo alle polemiche, vorrei specificare che lo faccio volutamente” chiarisce la Bellini.

“I nostri ex dirigenti hanno fatto più note stampa e video in questi giorni per pubblicizzare la loro uscita dal partito, che in tanti anni in cui avrebbero dovuto lavorare per FDI Imperia e per la città. I media non sono uno strumento di pubblicità personale”, conclude, “Sono uno strumento al servizio dei cittadini e degli argomenti di interesse comune. Imperia ha più che mai bisogno di fatti e non di parole. Noi ci stiamo riorganizzando territorialmente, ho un obiettivo a breve termine che è fare in modo che Fratelli d’Italia sia protagonista in queste elezioni, con contenuti, programmi e persone a disposizione della coalizione, e uno a lungo termine che è ricostruire la presenza del partito nella nostra città”.