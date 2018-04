Imperia, l’assessore Marco Scajola partecipa all’evento “Switch si può fare”

Liguria. Domani, sabato 14 aprile alle 11, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola parteciperà all’evento “Switch si può fare”, in programma all’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, a Imperia. Scajola, in particolare, interverrà alla tavola rotonda “Il processo: gestione, criticità, resistente, strategie, opportunità, visioni”. Al centro del dibattito, il riuso e il recupero sostenibile delle aree urbane e delle costruzioni.

“Si tratta di un’iniziativa particolarmente significativa – spiega l’assessore - alla quale partecipo con piacere, come ho già fatto in passato per altri appuntamenti di Switch. Il confronto con gli operatori e le categorie è uno dei tratti fondamentali del nostro percorso amministrativo, poiché dal territorio e da chi opera nei diversi settori giungono sempre indicazioni utili e preziose per la stesura di norme efficaci, applicabili e libere da pastoie burocratiche”.

“Quello del recupero e della riqualificazione urbana è un tema strategico – prosegue Scajola - che stiamo affrontando con un disegno di legge in corso di presentazione ai territori, proprio per raccogliere suggerimenti e proposte. L’idea è quella di dare un’opportunità concreta ai comuni, quella di poter rigenerare le aree urbane, riqualificando senza ricorrere a nuove cementificazioni. Un modo per offrire occasioni di sviluppo e consentire la valorizzazione di un’edilizia di vecchio stampo molto diffusa in Liguria, che necessita di essere recuperata senza impattare su un territorio fragile come il nostro”.