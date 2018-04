Imperia, Lanteri invita la cittadinanza al cinema Centrale per la presentazione del suo programma

Imperia. Scrive il candidato sindaco Luca Lanteri. “Venerdì 27 aprile alle 18 invito tutti i miei concittadini al Cinema Centrale in via Cascione presentazione del nostro progetto per amministrare la Città Imperia. Introdurranno Lorenza Bellini, Marco Scajola e Alessandro Piana. Parteciperanno il Presidente Giovanni Toti, l’On. Edoardo Rixi e l’On. Mariastella Gelmini. Avvieremo il dibattito sul futuro di Imperia con diversi interventi tematici qualificati”.

LOCANDINA 27 4 18