Imperia, la sinistra arriva divisa alla soglia delle amministrative del 10 giugno

Imperia. C’è chi l’ha definita la “scissione dell’atomo”: la sinistra si presenta alle amministrative del 10 giugno divisa in più rivoli. Tralasciando il Partito democratico che già nel 2013 aveva preso altre strade, finisce l’esperienza di Imperia bene comune. Con il commiato di Gianfranco Grosso e Mauro Servalli (entrambi non saranno candidati) viene dissipato un patrimonio che sfiorava il 10 per cento.

Potere al popolo candida, infatti, alla carica di primo cittadino l’insegnante Maria Sepe, mentre Sinistra italiana e Liberi e uguali, al netto di Mario Giribaldi, candidato all’uninominale per la Camera alle recenti Politiche che ha fatto endorsement per Guido Abbo (centrosinistra), Lucio Sardi.

L’accoppiata Grosso- Servalli, il primo funzionario pubblico, esponente di sinistra con simpatie anche negli strati più borghesi dell’elettorato imperiese, il secondo col seguito del centro sociale, in 5 anni anni ha lasciato il segno con alcune battaglie, vedi sui rifiuti, di cui l’intero consiglio comunale si è fatto carico. Tutto finito e spazio a un derby che non promette nulla di buono in quanto a consensi nell’urna.

I due schieramenti si troveranno mercoledì pomeriggio alle 15,30 nel cimitero di Diano Marina per l’ultimo saluto a Pietro Luigi Zuccolo, 60 anni, segretario provinciale di Rifondazione comunista, venuto a mancare all’ospedale di Imperia a seguito di una dolorosa malattia.