Imperia, la replica di Berrino a Casano: “Candidare Lanteri è frutto del dialogo di maggioranza in Regione”

Imperia. “Invito Alessandro Casano a rivedere le proprie posizioni e a fare una riflessione, con senso di responsabilità politica, guardando al futuro e non al passato, nel bene della città e dei cittadini di Imperia. La strada maestra da seguire è quella del centrodestra unito, così come ribadito anche in queste ore dal presidente Toti, che ha fatto appello a tutte le forze politiche che si riconoscono nella coalizione a presentare i propri simboli a sostegno di un unico candidato sindaco alle prossime amministrative di Imperia.

La scelta di candidare Luca Lanteri è frutto del dialogo delle forze politiche di maggioranza in Regione Liguria, quelle stesse forze politiche e civiche che hanno vinto sfide importanti, quasi impossibili, a Savona, a Genova e alla Spezia. Il centrodestra unito si è dimostrato vincente, anche alle recenti politiche: metterlo in discussione per considerazioni politiche personali, e non generali, sarebbe un grande errore e una delusione per tutti quei cittadini che vogliono cambiare e dare una svolta di rinnovamento anche a Imperia”. Lo dichiara Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo e membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, in merito alle dichiarazioni di Alessandro Casano, capogruppo di FdI in Comune a Imperia.