Imperia, la Polizia di Stato presente alla giornata della salute e della prevenzione

Imperia. Oggi, in occasione della Giornata della Prevenzione e della Salute, evento aperto a tutta i cittadini e incentrato sulle tematiche della salute e della prevenzione, la Polizia di Stato, in qualità di partner ufficiale – unitamente alla Croce Bianca, al Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Imperia e all’Associazione Onlus “Nonsiamosoli” – ha incontrato i partecipanti, illustrando l’argomento della prevenzione contro le truffe agli anziani.

Sono stati dispensati consigli utili su come comportarsi in quelle occasioni che vedono gli anziani vittime di truffe e raggiri da parte di malintenzionati, approfittando del fatto, specialmente nel periodo estivo, che spesso restano soli a casa.

Questo incontro si inserisce nel solco delle numerose attività e iniziative intraprese, già da tempo, su impulso del Questore di Imperia, Cesare Capocasa, a tutela della sicurezza dei cittadini e, in particolare, delle fasce più deboli e vulnerabili: gli anziani, le donne e i giovanissimi.

30.000 sono state le brochure “Chiamateci…sempre”, diffuse capillarmente nei mesi scorsi – anche grazie alla collaborazione della Parrocchie – su tutto il territorio della provincia di Imperia, contenenti utili consigli finalizzati a prevenire questo odioso fenomeno.

Altre 20.000 brochure sono in corso di distribuzione, proprio in questi giorni, in tutte le farmacie, uffici postali e banche, luoghi ove, più facilmente, può essere intercettato un maggior numero di soggetti anziani. Numerosi gli incontri tenuti dalla Polizia di Stato, come quello dello scorso 15 marzo presso il Circolo San Giacomo ad Imperia, oltre a un continuo e costante contatto con gli anziani che vivono da soli.

Si evidenzia la possibilità di raccogliere le denunce a domicilio per quei soggetti che, a causa di difficoltà motorie, non possono recarsi presso gli Uffici di Polizia.

Un’attività costante, che testimonia quella vicinanza e prossimità, quell’ “esserci sempre”, che è lo spirito della nostra missione al servizio dei cittadini.