Imperia, la Polizia di Stato festeggia i 166 anni dalla sua fondazione

Imperia. La Polizia di Stato domani compie gli anni. 166 da quando, il 10 aprile del 1981, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.121, rubricata “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

Una ricorrenza che si festeggia su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche la Polizia di Stato della Provincia di Imperia ha organizzato, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, una cerimonia che, alla presenza del Questore di Imperia e delle massime Autorità Religiose, Civili e Militari, onorerà i caduti della Polizia di Stato e premierà il personale distintosi, nel corso dell’anno, per particolari meriti.

Un evento, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, che vedrà coinvolte tutte le articolazioni della Polizia di Stato della Provincia di Imperia, impegnate, ogni giorno, al servizio dei territori per garantire sicurezza e libertà, perché non vi può essere una vera libertà se non è garantita la sicurezza del vivere quotidiano.