Imperia, La Fim Cisl propone il servizio di assistenza fiscale in azienda

Imperia. Da quest’anno la FIM CISL, prima organizzazione sindacale a proporre questa iniziativa, organizzerà in forma sperimentale un servizio di assistenza fiscale presso le principali aziende metalmeccaniche del territorio. L’iniziativa, mutuata da esperienze maturate in altri territori, intende rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente devono conciliare la propria attività lavorativa con i bisogni familiari e gli adempimenti burocratici-amministrativi nei confronti dello Stato e del Fisco in particolare. È la dimostrazione che le forme di tutela e di servizio che oggi il sindacato può offrire, ai lavoratori ed ai propri iscritti in maniera agevolata, sono sempre più diversificate ed in continua evoluzione.

Grazie alla sensibilità dimostrata dall’azienda Munters Italy Spa è stato possibile organizzare il servizio presso gli stabilimenti Chiusavecchia (16 e 29 aprile) e Pieve di Teco (11 e 18 aprile) già a partire da questo mese. Dichiarazione della Coordinatrice Territoriale FIM CISL Deborah Spigno:

“Per la FIM CISL si tratta di un’importante risultato che testimonia che, in presenza di buone relazioni sindacali, è possibile contrattare attività in favore delle lavoratrici e dei lavoratori nell’interesse comune, di sindacato ed azienda, di favorire l’instaurarsi ed il permanere di un buon clima aziendale. Siamo in presenza di una sperimentazione che se apprezzata potrà essere replicata negli anni ed in altre realtà altrettanto sensibili”.