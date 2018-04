Imperia, intensificata dalla polizia l’attività sul contrasto dell’immigrazione clandestina

Imperia. Un cittadino tunisino, 33enne, in Italia dal 2009, con precedenti per contrabbando di tabacchi e furto in abitazione, è stato scortato all’aeroporto internazionale di Genova e imbarcato su un volo per la Tunisia.

Una cittadina algerina, 39enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata invece destinataria di un provvedimento di espulsione e trattenimento presso il C.P.R. di Roma “Ponte Galeria”.

Sono stati espulsi anche 7 soggetti algerini, 3 afgani, 5 tunisini, 3 marocchini, 1 nigeriano, 1 iracheno, 1 cittadino della Costa d’Avorio, tutti presenti sul nostro territorio in maniera irregolare. Sono in tutto 26 gli stranieri irregolari allontanati, a opera della Polizia di Stato, dal territorio nazionale la scorsa settimana.

L’intensificata e onerosa attività è finalizzata, come più volte sottolineato dal Questore Capocasa, al contrasto dell’immigrazione clandestina e, in particolare, all’effettivo allontanamento dal territorio nazionale di quei soggetti che destabilizzano il vivere ordinato della comunità e pregiudicano la qualità della convivenza civile.