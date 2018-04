Imperia, il programma primaverile della “Compagnia de l’Urivu”

Imperia. Riprendono i giovedi’ della Cumpagnia dell’Ulivo, Presieduta dallaDott.ssa Cristina Viano. Il programma qui descritto, arriva fino alla fine di maggio e si concluderà con l’ assegnazione del premio cav. Giacomo Alberti per tesi di laurea su argomenti di Storia, Arte, Economia, Scienze Ambientali, Design, Tradizioni Locali riguardanti prevalentemente Imperia e la Liguria di Ponente. I relatori con originalità e competenza interverranno riguardo argomenti facenti capo alla tradizione, alla storia e all’ economia della Provincia e permetteranno di comprendere meglio le trasformazioni in atto e seguirne le evoluzioni.

Nella scelta degli argomenti è stata data grande attenzione alle caratteristiche umane, ambientali e culturali dei nostri territori.

Si inizia domani Giovedì 19 aprile con l’incontro “Uliveto sperimentale di Imperia: progetti e futuro” a cura di Maura Orengo, referente Associazione “Libera” di Imperia.

Giovedì 26 aprile ore 16,30

“Raccontare Imperia. Parole di una città” a cura di Francesco Basso, Vice Direttore de l’ Eco della Riviera.

Giovedì 3 maggio ore 16,30

” Badalucco: art gallery” Percorsi artistici, concetti e forme” a cura di Manuela Pizzolla, Presidente Up- Arte.

Giovedì 10 maggio alle ore 16,30

“Racconti inediti delle manifestazioni di Imperia: dietro le quinte” a cura di Daniele Cimino

a cui seguirà l’Assemblea ordinaria dei Soci per discussione e approvazione Rendiconto 2017.

Giovedì 17 maggio alle ore 10,00

nelle belle fasce dell’ Uliveto sperimentale di Garbella a Imperia in occasione della ” Festa di Primavera” verrà messa a dimora come tradizione da oltre 30 anni una giovane pianta di ulivo in ricordo di

Giovanni Amadeo, figura di imprenditore sensibile ed innovativo che con la sua attività editoriale ha contribuito a dare una identità territoriale al Ponente Ligure divulgando e valorizzando i suoi contenuti culturali, naturalistici ed economici.

Giovedì 31 maggio alle ore 16,30

La Cumpagnia de l’ Urivu incontra i candidati sindaci della Città di Imperia.

La Cumpagnia dell’Ulivo vuole offrire una opportunità di confronto tra i soci, la cittadinanza e i candidati sindaci della città di Imperia affinchè si possa comprendere la “visione” dei nuovi stili di vita, delle trasformazioni economiche e culturali che dovranno affrontare gli imperiesi conseguenti ai programmi elettorali con un occhio di riguardo sicuramente allo sviluppo di Borgo Parasio.

La conferenza sarà aperta ai soci ed al pubblico.

Giovedì 31 maggio alle ore 16,30

Assegnazione “Premio cav. Giacomo Alberti” per Tesi di laurea su argomenti di Storia, Arte, Economia, Scienze Ambientali, Design, Tradizioni Locali riguardanti prevelentemente Imperia e la Liguria di Ponente. Seguirà rinfresco.

Per informazioni chiamare al 393 9253972