Imperia, il Movimento 5 stelle denuncia: “Marco Magaglio vicino all’ambiente massonico”

Imperia. La lista del Movimento 5 stelle di Imperia segnala la inquietante vicinanza di Marco Magaglio all’ambiente massonico:

“Intendo segnalare la preoccupante vicinanza di Marco Magaglio responsabile del meetup “Imperia In Movimento”, di cui questa lista è espressione, all’ambiente massonico. Magaglio infatti fa parte del Rotary club Imperia nel quale è consociato con Scajola, Parolini, Fossati ed altri papaveri di Forza Italia, l’ingresso di Magaglio nell’esclusivo club è stato favorito dal suocero Natale Inzaghi, rotaryano e massone (risultato iscritto nelle liste del G.O.I. pubblicate nel 20008).

L’altro responsabile di “Imperia in Movimento” Giorgio Benedetti veniva pochi anni fa sanzionato dallo staff di Beppe Grillo e definito un vero e proprio pericolo per il movimento 5 stelle. Si precisa che la candidata sindaco Maria Nella Ponte (sconosciuta a tutti e senza nessun precedente contatto nè con il movimento nè con nessun meetup) è stata scelta unicamente da questi 2 personaggi insieme ad un terzo, Fabrizio Rovelli (autoproclamatosi coordinatore provinciale del M5S), la candidata, portata dai 3 la sera stessa della composizione delle liste non è stata legittimata da alcuna procedura democratica di scelta da parte di iscritti e attivisti del M5S imperia dato il misterioso ritiro degli altri 2 candidati il giorno precedente alla prevista votazione.

Tutta la procedura di composizione della lista è stata diretta da Magaglio e Benedetti che si sono attribuiti il ruolo di facilitatori”.