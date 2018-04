Imperia, il liceo Amoretti-Artistico propone il convegno “Arte e Follia”

Imperia. Verrà presentato il prossimo 2 maggio alle 12, nella Aula Magna del Liceo Artistico in Via Agnesi 19, il convegno “Arte e Follia”, l’ultima proposta culturale a cura del Liceo Amoretti-Artistico, organizzata per i

giorni 4 e 5 maggio, nella Biblioteca Civica di Piazza De Amicis, con il patrocinio del Comune di Imperia.

Ricco e variegato il programma in scaletta, a cura di importanti studiosi, anche locali, tra cui Silvio Zaghi e

Enrico De Ghetaldi, docenti del Liceo Artistico come Laura Comollo, Susanna Sforza e Daniela Giacomoni,

oltre a docenti universitari come i professori Paolo Rossi, Oscar Meo, Sonia Barillari, Martina di Febo, Ida

Livigni, lo psichiatra Luca Maccioni e l’attore Vito Mora.

L’evento, moderato da Sara Serafini, docente del liceo Amoretti e Artistico, è valido per l’aggiornamento dei

docenti ed accreditato sul portale Sofia, oltre ad essere riconosciuto come aggiornamento professionale

dall’ordine nazionale dei Giornalisti.