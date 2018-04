Imperia, il corso di “Formazione dipendenti in azienda” alla sede della Confartigianato

Il 16 e il 17 maggio, presso la sede della Confartigianato ad Imperia (Piazza De Amicis, 18), si terrà il corso di “Formazione Dipendenti in Azienda” (rischio basso, medio ed alto), ed il relativo aggiornamento che, in base al D. Lgs 81/08, va effettuato ogni 5 anni.

Un corso che quindi viene effettuato direttamente ad Imperia per agevolare tutte le imprese presenti nel capoluogo di provincia e nel suo comprensorio.

Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008.

L’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori riguarda le seguenti tipologie:

· tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni;

· tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);

· è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;

· per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente, per evitare le pesanti sanzioni previste.

Per maggiori informazioni o iscrizioni è possibile telefonare al numero 0184/524511 oppure inviare una mail all’indirizzo formazione@confartigianatoimperia.it