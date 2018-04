Imperia. Un sabato mattina dedicato al futuro comune e ineluttabile: avvicinarsi alla fine con il diritto di scegliere ancora una volta il proprio destino. In via san Giovanni l’associazione Luca Coscioni e il Graf di Imperia hanno celebrato la giornata del testamento biologico diffondendo materiale informativo, rispondendo alle domande.

Numerosi cittadini spesso interessati, a volte un poco esitanti, hanno partecipato, chiesto, scoperto che nelle città in cui è stato istituito il registro per il testamento biologico, è facile decidere in anticipo del proprio destino, perché non è detto sia sempre possibile farlo quando serve. Nel loro comune, per esempio, gli imperiesi sanno di potersi rivolgere all’ufficio stato civile e affidare ufficialmente le proprie volontà su quali terapie accettare oppure rifiutare quando non si sia più in grado di dare o meno il consenso.

Il modulo da presentare è scaricabile qui: https://www.associazionelucacoscioni.it/compila-il-tuo-testamento-biologico-online/

Il consigliere Roberto Saluzzo, che ha presentato e fatto approvare dal consiglio comunale la mozione sul testamento biologico, ha partecipato alla giornata di informazione, ha contribuito a rispondere alle domande, ha volantinato, perché l’impegno non si ferma al primo risultato.