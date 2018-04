Imperia. E’ da poco iniziata la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Lucio Sardi.

E’ il settimo, in ordine temporale, a correre per la poltrona di primo cittadino nella città capoluogo. La sua lista civica è “Sinistra in Comune per Imperia”, sostenuta da Liberi e Uguali, nonché da Sinistra Ecologia e Libertà.