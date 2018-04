Imperia. Scrive l’associazione “La Talpa e l’Orologio”.

“Come ogni anno sarà possibile sostenere le attività del Centro Sociale Autogestito “La talpa e l’orologio” anche con il 5 x 1000. Sarà sufficiente scrivere il codice fiscale dell’Associazione per la Fondazione Marco Beltrami – Onlus nell’apposito riquadro del 730, del CUD o del Modello Unico, o di quello che ci fanno fare quest’anno, che cambiano continuamente.



91035040087 E’ un numero importantissimo per noi, segnatevelo bene e ditelo a chi vi compilerà la denuncia dei redditi.

Ora abbiamo un affitto da pagare, e la convinzione che ci si possa riuscire continuando a sperimentare nuove soluzioni.

Il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria, che lascia a noi cittadini la libertà di indicare a chi devolvere una piccola parte delle tasse che già paghiamo.

L’Associazione per la Fondazione Marco Beltrami opera principalmente nei campi della cultura, della socialità e della solidarietà specialmente intesa come educazione a nuovi stili di vita più rispettosi della giustizia e dell’ambiente.

L’organizzazione è nata nel giungo del 2007 per consentire un riconoscimento istituzionale al lavoro decennale svolto nella nostra città dal Centro Sociale la Talpa e l’Orologio. In essa si sono raccolte tutte quelle realtà (associazioni, partiti, e singoli cittadini) che hanno sostenuto la trattativa contro lo sgombero del centro sociale,

All’Associazione spetta un ruolo di garanzia, ad essa sono intestati i contratti di affitto degli spazi del centro sociale, con il contributo della Regione Liguria ha ristrutturato i locali della nuova sede, ed ha lanciato la campagna “diamo energia alla talpa”: una campagna di raccolta fondi grazie alla quale abbiamo costruito sul tetto del centro sociale un impianto fotovoltaico da 20 Kw.

Il 5 x 1000 non è una tassa aggiuntiva!

Ma con esso abbiamo la possibilità di scegliere noi a chi destinare una piccola parte delle tasse che già paghiamo. Qualora fossi intenzionat* a devolvere il Tuo 5×1000 all’Associazione per la Fondazione Marco Beltrami Onlus, Ti sarà sufficiente indicarlo nella prossima dichiarazione dei redditi.

I modelli CUD, 730, UNICO, ecc… contengono uno spazio dedicato al 5×1000 in cui occorre apporre la propria firma nella prima sezione (quella relativa al “Sostegno del volontariato”)”.