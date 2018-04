Imperia, i prossimo appuntamento della band Aula73 dell’istituto Ruffini

Imperia. Da quattro anni si è sviluppato un progetto fortemente innovativo all’Istituto Ruffini: un piccolo gruppo di volenterosi insegnanti ha deciso di accompagnare i ragazzi appassionati di musica nella realizzazione di una vera e propria band, non per esibizionismo ma come modalità di approfondimento e di incontro.

Si è così formato un nucleo di giovani musicisti, strumentisti e cantanti, che con dedizione si vedono regolarmente ogni settimana per le prove; sono diventati amici, hanno scoperto i propri talenti, hanno rafforzato l’autostima, hanno approfondito sia la tecnica dell’esecuzione che il valore dei testi, e hanno partecipato ad eventi interni ed esterni, finendo col coinvolgere altri ragazzi che partecipano più saltuariamente secondo lo spirito formativo dell’iniziativa.

Il nome della band, Aula73, nasce dal luogo nel quale sono accolti e al quale si sono affezionati perché lì hanno compreso che la scuola, con gli insegnanti che hanno il compito di seguirli, è una comunità che li aiuta a crescere e non solo la sede della pur doverosa attività curricolare: le stesse persone che devono fare loro lezioni e valutare quanto hanno appreso nelle rispettive materie sono animate dal loro stesso amore per la bellezza di un ritmo o di una melodia e a volte si sono uniti a loro per l’esecuzione di qualche brano. Il prossimo appuntamento di Aula73 è fissato per questa sera, venerdì 27 aprile, ore 19,30 all’Avalon pub di Imperia in via Felice Cascione. La band del Ruffini vi attende!