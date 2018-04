Imperia, i nuovi corsi dell’associazione Fablab

Imperia. L’associazione Fablab Imperia organizza una nuova serie di eventi e corsi che avranno luogo da maggio a giugno nella loro sede di via XXV Aprile 34 ad Imperia. Si tratta di corsi che coinvolgono Arduino, elettronica, programmazione e più in generale creatività digitale, quindi realizzazione pratica di oggetti. Molti tra questi sono legati ad eventi di più ampio respiro, quale la partecipazione all’Arduino Day 2018 e alla European Maker’s Week. Ecco più in dettaglio il calendario degli eventi:

– 7 maggio alle 17, visione in streaming del keynote introduttivo della Build Conference di Seattle, l’evento principale per gli sviluppatori Microsoft. L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione sul sito Eventbrite

-12 maggio dalle 10 alle 13, in occasione dell’arduino Day, il Fablab sarà aperto al pubblico e sarà possibile visionare e provare piccoli progetti ed esperimenti basati sulla scheda programmabile made in Italy.

-12-13-19-20 maggio dalle 15:30 alle 19:30, corso Arduino di livello Base, corso riservato ai soci che cercherà di spiegare cos’è come funziona e come si programma e utilizza in pratica la scheda Arduino. Il corso è tenuto da soci del Fablab ed è riservato ai soci. Per iscrizioni è necessario utilizzare la piattaforma Eventbrite.

-26-27 maggio – 3 giugno dalle 15:30 alle 19:30, corso di programmazione C# con schede Raspberry PI tenuto da Marco Minerva, Microsoft MVP.

-10 giugno alle 16, evento gratuito per la presentazione del successivo corso di creatività digitale. L’evento prevede dimostrazioni nell’uso del plotter da taglio e della termopressa, mostrando come è possibile impiegarli per realizzare magliette, trasferibili, biglietti di auguri e piccole scatole.

-30 giugno dalle 10 alle 19, corso che guida nella costruzione di una propria Console Portatile per il retrogaming basata sulla Raspberry PI.

Tutti gli eventi sono visibili sulla piattaforma Eventbrite e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/fablabimperia o sul nostro sito web https://fablabimperia.org.