Imperia, i consiglieri di Forza Italia Annoni e Faciola: “Siamo e saremo al fianco di Claudio Scajola”

Imperia. “La nostra collocazione politica resta coerente e immutata: siamo e saremo al fianco di Claudio Scajola nella sua corsa a candidato per il comune di Imperia”. E’ netta la posizione dei due consiglieri comunali di Forza Italia Erminio Annoni, già candidato sindaco per il centro destra alle scorse elezioni comunali, e Luca Falciola.

“E’ innaturale per chi è cresciuto dentro Forza Italia pensare di sostenere a sindaco chi, alle ultime elezioni regionali, ha corso per la sinistra”, proseguono all’unisono i due consiglieri di Forza Italia. E aggiungono: “Questa è un’elezione quanto mai straordinaria, orientata a fare squadra e unire le forze di tutti per risollevare le sorti di una città in oggettiva difficoltà. Certi esercizi di potere, tesi a disorientare candidati ed elettori con piccoli ricatti psicologici giocati su simboli più o meno farlocchi, e oltre tutto svuotati delle loro figure più rappresentative, sono quanto di più lontano possa esistere in una democrazia sana”, concludono Annoni e Falciola.