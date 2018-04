Imperia. Il candidato ufficiale del centrosinistra è Guido Abbo, attuale vicesindaco della giunta Capacci. Questa mattina ha sciolto le riserve lanciando la sua persona alla guida di una coalizione con il Partito Democratico, Imperia di tutti, Imperia per tutti (socialisti), Laboratorio per Imperia e, con buone probabilità, una quarta lista civica del sindaco.

Anche se per Carlo Capacci con il Pd “non si può governare”, Abbo, esponente della società civile, ha parlato bene degli ultimi cinque anni di amministrazione, facendo intendere che il futuro di Imperia passa per il prolungamento della pista ciclabile e la creazione di più aree verdi e pedonali, non certo per i filobus di cristallo. Non si fa illusioni, davanti ai sostenitori presenti, tra i quali anche il presidente della provincia Fabio Natta: continueranno ad essere “anni di sacrifici”.

Vuole essere il sindaco di tutti, fuori dalle divisioni destra sinistra. “Sono un’ottimista e cercherò di portare il buon senso. La normalità”.