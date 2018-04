Imperia. Stavano andando a soccorrere i feriti di un incidente stradale in via Cascione quando, per cause che sono ancora da chiarire, la corsa dell’ambulanza della Croce d’Oro è terminata contro un palo della luce.

E’ successo verso le 11 nei pressi del Comune capoluogo. Coinvolta nell’incidente anche un’Alfa Romeo Mito nera che si è schiantata contro un albero poco più avanti del mezzo di soccorso.

di 6 Galleria fotografica Imperia, grave incidente coinvolge un'ambulanza: feriti i soccorritori della Croce d'Oro









A pagarne le conseguenze maggiori i sanitari della pubblica assistenza. L’autista e l’infermiera dell’equipaggio sono stati a loro volta soccorsi da un altro equipaggio della Croce d’Oro e della Croce Rossa e infine trasferiti all’ospedale in codice rosso di massima gravità.