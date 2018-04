Imperia, giornata di educazione alla prevenzione senoncologica alla casa di cura Sant’Anna

Imperia. Nell’ambito della Terza Giornata Nazionale della Salute della Donna l’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli onlus di Sanremo organizza per sabato 21 aprile, dalle 8,30 alle 13, presso la Casa di Cura Sant’Anna in via Pr. Dr. Gazzano, 13, una giornata gratuita di Educazione alla Prevenzione Senoncologica dedicata alle giovani donne di età compresa fra i 29 ed i 39 anni. Il nostro scopo è di instaurare nelle buone abitudini delle donne la prevenzione. Una corretta attenzione alla prevenzione ha dimostrato che dal cancro al seno si può guarire sempre di più grazie a tutte le indagini che la scienza ci mette a disposizione.

Chi desidera partecipare può prenotare inviandoci una mail alla nostra casella di posta info@nonsiamosoli.it specificando:

nome e cognome, età e recapito telefonico cellulare

I costi della giornata sono sostenuti interamente dall’associazione grazie al contributo del 5 per mille che vi chiediamo di devolverci anche quest’anno. Il nostro codice fiscale è 90071280086, indicatelo nella vostra dichiarazione dei redditi, grazie.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONCOLOGICO

NONSIAMOSOLI ONLUS

PIAZZA CASSINI, 12

18038 SANREMO (IM)

331.3966077

info@nonsiamosoli.it

www.nonsiamosoli.it

DESTINA ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IL TUO 5 PER 1000

IL NOSTRO CODICE FISCALE E’ 90071280086

IL NOSTRO CODICE IBAN E': IT26Q0843922700000100102295