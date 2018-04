Imperia. FdI Imperia presenta il simbolo elettorale scelto per le amministrative: Il logo di Fratelli d’Italia all’interno di un cerchio più grande, sul quale campeggia il nome “Giorgia Meloni“.

“La scelta del simbolo con cui Fratelli d’Italia correrà alle elezioni amministrative per Imperia è la stessa scelta fatta per le politiche del 4 marzo – spiega la coordinatrice Lorenza Bellini -. È una scelta vincente, Giorgia Meloni è molto amata e seguita, le persone si riconoscono in lei e in ciò che dice. Con questa immagine si vuole stabilire un rapporto più diretto e più stretto con i cittadini anche a livello locale. Ponderiamo bene tutte le decisioni, per noi queste elezioni sono molto importanti così come lo è la ricostruzione capillare del nostro partito sul territorio”.