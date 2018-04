Imperia. Terrorismo, non solo quello organizzato di Daesh ma anche quello dei “lupi solitari”, i foreign fighters che si fanno esplodere in mezzo ad una folla oppure fanno strage di innocenti lanciandosi tra ignari passanti a bordo di un camion. Violenza sulle donne, vittime sempre più spesso di uomini che giurano di amarle. Truffe agli anziani, molte volte bersaglio facile di odiosi criminali che approfittano della loro fragilità. Bullismo nei confronti dei giovanissimi da parte di coetanei o ragazzi poco più grandi che credono così di dimostrare la loro forza. E poi ancora criminalità organizzata ed emergenza migratoria. Sono questi i temi toccati dal questore Cesare Capocasa nel discorso tenuto all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia in occasione del 166esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, dopo i discorsi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza e del ministro dell’Interno Marco Minniti, il prefetto di Imperia Silvana Tizzano e il questore Capocasa hanno consegnato le ricompense ai dirigenti e agli agenti che si sono distinti per il loro operato.