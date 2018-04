Imperia. “E’ doveroso dare un governo all’Italia, ma non ad ogni costo. Piuttosto di un governo farlocco, infatti, formato da chi ha perso le elezioni, forse è anche meglio tornare a votare”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione e capogruppo di Forza Italia alla Camera, a margine della convention al Cinema Centrale di via Cascione nella quale è iniziata, ufficialmente, la campagna elettorale del centrodestra che corre alle amministrative comunali con il candidato sindaco Luca Lanteri.

Ancora la Gelmini: “Penso che immaginare per l’Italia un governo da chi è arrivato secondo e terzo alle elezioni, non sia la soluzione ideale. In genere, infatti, il governo si fa tra chi ha vinto le elezioni ed escludere il centrodestra sarebbe un gravissimo errore. Noi ci siamo adoperati sin da subito per dare un governo all’Italia, sapendo che le emergenze sono moltissime e non è pensabile che il Parlamento rimanga inattivo per così tanto tempo. Altri hanno preferito i veti, le invettive e i distinguo, con il risultato che hanno sequestrato l’Italia e stanno impedendo al Parlamento di funzionare. Tutto ciò è assolutamente grave”.