Imperia. Il 7 aprile si sono svolte presso il palazzo della provincia le elezioni del consiglio direttivo del club C.A.V.E. (club amatori veicoli d’epoca) che si tiene ogni 2 anni.

“Il Club ringrazia tutti i soci per aver partecipato attivamente all’assemblea e alle votazioni, visto la notevole affluenza che c’è stata da tutta la provincia d’Imperia e oltre“, dichiara il portavoce del club.

Mercoledì 11 aprile ci sarà il primo ordine del giorno del nuovo consiglio, con nuove proposte riguardanti i raduni, la formazione di un gruppo WhatsApp dove i soci si potranno collegare per eventuali comunicazioni di ogni genere e un’eventuale pagina Facebook dove inserire foto, video e documentazione storica di tutti i tipi di veicoli, da poter condividere sia come mezzo d’informazione sia semplicemente come contenuto culturale inerente al patrimonio storico motoristico italiano.

Il nuovo consiglio è costituito da:

Dulbecco Franco Imperia

Toga Alessio Sanremo

Ramella Marco Diano Marina

Novello Walter Imperia

Settembrino Walter (Il Presidente) Imperia

Campagna Franchino Imperia

Pastorelli Bernardo Sanremo

Galli Giovanni Taggia

Marangon Sandro Imperia