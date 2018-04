Imperia, scatta il divieto di balneazione alla Foce di Porto Maurizio

Imperia. Inizio di stagione col divieto di balneazione alla Foce di Porto Maurizio che interessa anche una parte del Prino.

In quel punto, sul quale si affacciano ristoranti e locali, da alcuni giorni erano stati notati sversamenti fognari sospetti. L’inconveniente non è certo una novità per quel tratto di lungomare cittadino, essendosi negli ultimi anni presentati problemi strutturali alle condotte e agli scolmatori. Amat, la partecipata del Comune è ormai cessata ma Rivieracqua non è ancora subentrata.

Un rimpallo di responsabilità di cui fanno le spese cittadini, operatori e turisti.