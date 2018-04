Imperia, i dati definitivi delle elezioni Rsu dei comparti enti locali e sanità

Imperia. Scrive Uil Fpl.

“Come UIL FPL non possiamo che dare un giudizio più che positivo sul risultato ottenuto nel territorio Imperiese.

Con i voti ottenuti negli enti locali della Provincia, pari al 39% dei votanti, abbiamo incrementato del 7% il risultato del 2015 affermandoci in assoluto il primo sindacato del comparto.

Siamo il primo sindacato nel comune di Sanremo dove otteniamo ben 5 seggi, nel Comune di Ventimiglia e in quello di Taggia con 4, ad Ospedaletti dove otteniamo 3 seggi, a Bordighera, Diano Marina, Camporosso e Santo Stefano al Mare dove otteniamo 2 seggi, Riva Ligure, San Bartolomeo al mare, Cipressa e Cervo dove abbiamo conquistato per ogni ente il seggio che era in palio.

Nel comune di Vallecrosia risultiamo il secondo sindacato dove otteniamo 1 seggio, mentre nel comune capoluogo come terzo sindacato otteniamo 2 seggi.

Nei restanti comuni del territorio interno provinciale conquistiamo ben 19 seggi, mentre all’Amministrazione Provinciale, all’Istituto Regionale della Floricoltura, all’ISAH, all’Ente Parco Alpi Liguri e nelle ASP Borelli e Imperia conquistiamo complessivamente 7 seggi.

Nell’Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese incrementiamo il nostro dato del 2,65% contro il 2,59% della Cisl, l’1,19% della Fials e lo 0,92% del Nursing ottenendo un seggio in più di quelli ottenuti nelle precedenti elezioni.

Il risultato che ci premia nell’ASL 1 dove il nostro candidato Riccardo Ronca è risultato, con 122 voti di preferenza ottenuti, il terzo candidato più votato in assoluto, è la dimostrazione di chi sa battersi sempre e solo nell’interesse di tutti i lavoratori.

Ringraziamo i 95 lavoratori che hanno scelto di candidarsi nelle nostre liste, ai 61 che sono stati eletti auguriamo buon lavoro rassicurandoli che saremo come sempre al loro fianco ed ai 725 che ci hanno votato diciamo settecentoventicinque volte GRAZIE”.