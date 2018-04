Imperia, convegno “Switch, si può fare”, candidato sindaco Lanteri: “Spunti per lavoro efficace sugli edifici degradati”

Imperia. In merito al convegno dal titolo “Switch, si può fare”, a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia, che si è tenuto ieri mattina, presso l’Auditorium della Camera di Commercio. Interviene il candidato sindaco Luca Lanteri: “Ho tratto spunti interessanti per avviare un lavoro efficace sugli edifici degradati e inutilizzati della nostra città, abbiamo in effetti tanti edifici che hanno segnato la storia industriale e commerciale di Imperia e che ora possono, anzi devono diventare delle risorse e non dei problemi. Ottimo il lavoro svolto dal collega architetto Panebianco, appropriati e di grande interesse gli interventi dei relatori, bisogna continuare su questa strada, mantenere queste interazioni e tenere aperto un dibattito con tutta la comunità. Da candidato Sindaco porterò questa esperienza e modus operandi in Comune, sono convinto che sul riutilizzo degli edifici dismessi di Imperia si giochi un parte importante del nostro futuro”.