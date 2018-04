Imperia, i consulenti e le politiche attive del lavoro: l’incontro in consiglio provinciale

Imperia. Si è svolto ieri venerdì 20 aprile presso la sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, il convegno ” Le novità in materia di lavoro e le agevolazioni contributive”.

L’incontro organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Imperia con la partecipazione dell’A.N.C.L – Unione Provinciale di Imperia e di LAVOROPIU’ – Giuffrè, è stato un importante momento di confronto con i tanti i colleghi intervenuti , anche provenienti da altre provincie .

Tante le problematiche di lavoro affrontate e molte le novità normative ,entrate in vigore in questi primi mesi del 2018, trattate durante il convegno.

Tra le più importanti novita’ le norme volte al rilancio dell’occupazione come il ritorno degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni e l’assegno di ricollocazione .

I Consulenti del Lavoro quali promotori delle Politiche Attive per il lavoro intese come iniziative, misure, programmi ed incentivi volti a favorire l’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori in cerca di occupazione.