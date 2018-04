Imperia, con l’ambulanza sullo stallo per disabili: multato volontario della Croce Rossa

Imperia. Un volontario della Croce Rossa di Sanremo in servizio nel capoluogo di provincia è stato multato dagli agenti della polizia municipale per aver parcheggiato l’ambulanza in uno stallo per disabili in piazza Dante. E’ successo nel pomeriggio. Stando a quanto ricostruito dagli uomini del comandante Aldo Bergaminelli, il volontario si era fermato per andare al bar a bere un caffè: insieme a lui non c’era nessun disabile a giustificare, eventualmente, la sosta nelle strisce gialle. In quel frangente è sopraggiunto un automobilista invalido che, a causa dell’ambulanza, non ha potuto parcheggiare.

Per il volontario è così scattata la sanzione da 84 euro, oltre alla decurtazione di due punti dalla patente di guida, come previsto dal codice della strada.