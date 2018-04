Imperia, cittadini extracomunitari occupano l’appartamento di un turista: fermati dalla polizia

Imperia. Continua il contrasto al degrado urbano, a Oneglia, Porto Maurizio e nella periferia.

Vie del centro cittadino e arterie periferiche, sono in questi giorni oggetto di particolare attenzione da parte degli Equipaggi della Squadra Volante. E’ di ieri mattina la denuncia in stato di libertà di tre cittadini extracomunitari, intercettati all’interno di un immobile privato in ristrutturazione. Gli stranieri, tutti con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si sono introdotti nell’appartamento di proprietà di un cittadino residente a Torino, scardinando la porta d’ingresso per poi dimorarvi sino all’arrivo degli agenti. Condotti in Questura, sono stati deferiti alla autorità giudiziaria e raggiunti da altrettanti fogli di via obbligatori, a firma del questore Capocasa. Per tre anni sarà inibito loro il ritorno in città.