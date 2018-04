Imperia, Cgil Cisl e Uil si incontrano per parlare di privatizzazione degli ospedali

Imperia. Il pomeriggio del 16 aprile in regione Liguria si è svolto l’incontro tra Cgil, Cisl e Uil, Sonia Viale, assessore alla sanità, e il Dott. Quaglia di Alisa. Questi sono stati i punti discussi e concordati:

1) I Lavoratori avranno garantito il CCNL sanità;

2) Tutto quello che è fuori dal bando si discute al tavolo di trattativa con i sindacati;

3) Si attiverà il distacco funzionale per l’80% dei lavoratori su forma volontaria;

4) Per il personale di nuova assunzione applicheranno il CCNL sanità privata, in quanto la regione non può imporre il CCNL pubblico;

5) Tutti i lavoratori dipenderanno organizzativamente dal gestore privato, ma il rapporto giuridico resterà in capo alla ASL di appartenenza;

6) Per quanto riguarda la valutazione, obiettivo condiviso tra azienda e privato, il giudizio sarà espresso dall’ASL;

7) Per l’area dell’emergenza ci sarà la compartecipazione della parte pubblica e la regione vigilerà su numeri e parametri di qualità.

In conclusione si è condiviso di riconvocare il tavolo alla presenza dei direttori generali delle Asl, per fare in modo che per i lavoratori che decidessero di rimanere negli ospedali interessati vengano applicate più garanzie possibili.

Un’altra vittoria del sindacato confederale che con competenza e responsabilità ha saputo portare a casa i diritti dei lavoratori della sanità.