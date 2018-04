Imperia, Cgil Cisl e Uil dedicano il 1° maggio al tema della sicurezza sul lavoro

Imperia. Come ogni anno Cgil Cisl e Uil della provincia di Imperia fgesteggeranno unitariamente il Primo Maggio. La festa questa volta sarà dedicata al tema della sicurezza sul lavoro:

“Nell’era dell’innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza sul lavoro. Questi primi quattro mesi dell’anno sono stati terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e più di 160 morti sul lavoro. Tutto questo è anacronistico e la sicurezza è una responsabilità che deve interrogare tutti: sindacati, imprese e istituzioni. Per noi la sicurezza sul lavoro è diventata una vera e propria emergenza nazionale. Il nostro obiettivo deve essere quello di creare più lavoro, il 32% di disoccupazione giovanile costituisce un macigno insormontabile per permettere al Paese di riprendere la via della crescita e dello sviluppo, ma deve essere lavoro dignitoso e sicuro.

Per questo il tema della sicurezza sul lavoro è il tema scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa dei lavoratori, e che sarà al centro delle centinaia di iniziative organizzate dal sindacato confederale su tutto il territorio. Quest’anno la nostra Festa provinciale si terrà a Ventimiglia, al Piazzale Resentello. A partire dalle 9.30 è previsto il concentramento e l’allestimento degli stand e del palco. Dalle 10 inizierà il concerto con l’esibizione del gruppo musicale LuciDa Crash ed a seguire il comizio conclusivo con il saluto del Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e le conclusioni anome di Cgil Cisl e UIl da parte del Segretario Regionale Cgil Liguria Federico Vesigna”.