Imperia, Bellini neo commissario di FdI: “Subito al lavoro per un partito aperto alla città e al rinnovamento”

Imperia. «Ringrazio il nostro presidente Giorgia Meloni, il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci e con lui i vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia per l’incarico che mi è stato affidato e che porterò avanti con impegno e passione, nell’interesse dei cittadini di Imperia. Sono pronta a mettermi subito al lavoro, con grande entusiasmo, per aprire il nostro partito alla città nel segno del rinnovamento politico, in vista delle prossime elezioni amministrative ormai alle porte».

Lo dichiara Lorenza Bellini, neo commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Imperia, che così conclude: «Fdi é nato per includere e non per escludere, per far crescere la destra e il centro destra e non per far crescere sterili e inutile polemiche e personalismi che nulla danno alla politica e molto tolgono al partito».