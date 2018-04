Imperia. E’ stato inaugurato questa mattina nel cuore di Porto Maurizio il primo dei point elettorali della campagna elettorale del candidato sindaco Claudio Scajola. Decine di curiosi e simpatizzati si sono dati appuntamento intorno alle ore 12 per accogliere l’ex ministro all’ingresso di questi spazi che serviranno per ascoltare le proposte dei cittadini e raccoglierne le rimostranze.

Il responsabile dell’area, Francesco Landolfi, è uno dei giovani che, pennellessa alla mano, si sono dati da fare nel tempo libero per ristrutturare i locali.

di 16 Galleria fotografica Con Claudio per Imperia, inaugurazione del point elettorale









Presenti come sempre l’ex sindaco Luigi Sappa e il consigliere Giuseppe Fossati, tra i fautori del ritorno in campo di Scajola. Non si sa bene se per un caso fortuito o meno, a curiosare si è visto anche Alessandro Casano, in rotta con Fratelli d’Italia che ne ha commissariato il ruolo nel direttivo cittadino.

Pomeriggio la volta, alle 17, della seconda apertura ad Oneglia, incrocio tra via dell’ospedale e via Pira. Sarà un altro Scajola, il nipote Carlo, ad essere al fianco dello zio per il taglio del nastro.