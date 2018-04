Imperia, approvato partenariato manifestazioni per ventennale Casa Famiglia Pollicino

Imperia. La Giunta Comunale ha approvato il partenariato manifestazioni in occasione del ventennale della Casa Famiglia Pollicino.

Il servizio di affido familiare, gestito direttamente dal Servizio Sociale professionale comunale, si attiva per ogni segnalazione che documenti una situazione di pericolo o pregiudizio per il minore, e predispone una proposta di intervento che serva anzitutto a rimuovere le cause (abbandono o incuria, violenza, maltrattamento, de-privazione materiale ed affettiva) che possono determinare l’allontanamento del minore dalla propria famiglia. Queste situazioni si realizzano attraverso la presa in carico del minore e del suo nucleo familiare in collaborazione con altri operatori costituzionali e a collaborazioni con specialisti, attraverso cui il Servizio Sociale professionale comunale individua la scelta ottimale per il minore ed elabora il progetto di affido o la proposta di tutela solidale.

Il comune di Imperia accetta quindi la richiesta di partenariato, dell’Associazione Progetto Famiglia Onlus per la realizzazione di tre eventi in occasione del ventennale della Casa Famiglia Pollicino presente nel Comune di Imperia in Frazione Sant’Agata:

Venerdì 27 Aprile 2018, ore 20,30 presso l’Auditorium della Camera di Commercio I.A.A. _ Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, serata musicale patrocinata dall’UNICEF sezione di Imperia, con le testimonianze di ragazzi/e (oggi adulti e genitori) che hanno vissuto presso la Casa;

Domenica 27 Maggio 2018, festa dell’Affido Familiare – 8° edizione della Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre- manifestazione rivolta alle famiglie in un percorso tra Borgo Sant’Agata-Santuario di Montegrazie – Borgo Sant’Agata – con richiesta in comodato d’uso di tavolini e panche e di collaborazione da parte della Protezione civile per la pulizia della strada N.S. Delle Grazie tra Sant’Agata e il Santuario di Montegrazie;

Sabato 24 Novembre 2018, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 presso la Biblioteca Civica del Comune di Imperia, Convegno nazionale sull’Affido Familiare – con richiesta dell’utilizzo gratuito della sala convegni della Biblioteca civica;

La Cittadinanza è cordialmente invitata.