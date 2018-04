Imperia, anziano travolto sulle strisce pedonali da giovane in scooter

Imperia. Un giovane in sella al suo scooter ha travolto un anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali. E’ successo in serata tra piazza Marconi e via Saffi. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente nel quale sono rimasti feriti sia l’anziano pedone che lo scooterista: entrambi avrebbero riportato diverse fratture e sono stati accompagnati in codice giallo di media gravità presso l’ospedale di Imperia tra un equipaggio della Croce d’Oro e uno della Croce Rossa.

Sul posto, a scopo cautelativo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.