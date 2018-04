Imperia, anche Unione Sindacale di Base si presenta alla prossime elezioni delle rappresentanze del pubblico impiego

Imperia. Anche Unione Sindacale di Base si presenta alle prossime elezioni delle rappresentanze del pubblico impiego. Dopo aver presentato la propria lista al Comune di Sanremo, USB sarà presente anche al Comune di Imperia alle prossime elezioni RSU del 17, 18 e 19 aprile con il proprio candidato, Gian Carlo Sappa.

“Per la nostra organizzazione, in crescita costante in tutta la Liguria, è l’inizio di un percorso che vuol portare aria nuova nei posti di lavoro pubblici e marcare la differenza con i sindacati concertativi“, commenta l’USB.

“Mercoledì 11 aprile alle 16, presso la Sala dei Comuni, Palazzo della Provincia e Prefettura, si terrà l’assemblea dei lavoratori del Comune di Imperia in vista delle elezioni Rsu; parleremo del nuovo contratto e delle ragioni della nostra opposizione, ascolteremo i lavoratori per rappresentarne le istanze e i problemi. Informazione puntuale, trasparenza nei rapporti con gli altri delegati RSU e con l’Amministrazione, dalla parte dei lavoratori senza se e senza ma, ecco i nostri obiettivi e programmi. USB non firma accordi e/o contratti dannosi per i lavoratori con la giustificazione che non si poteva fare o ottenere di più. I soldi ci sono, come si è dimostrato con il fiume di denaro regalato alle banche, si è scelto invece di gettare le briciole ai lavoratori pubblici, dopo nove anni di assenza di contratto.

Con l’occasione comunichiamo i nomi dei candidati di Usb Pubblico Impiego in Provincia di Imperia: Comune di Imperia: Gian Carlo Sappa, Comune di Sanremo: Marco Giordano e Piergiorgio Pagliarino. Direzione Provinciale Entrate Imperia: Carmela Alampi e Gian Piero Brancher, INPS Imperia: Maria Cristina Carnicelli e Alfredo Sarli, Ragioneria Territorialde di Imperia e Savona: Giuseppina Pappalardo, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia: Maria Teresa Viotto“.