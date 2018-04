Imperia, Amoretti presenta le quattro liste civiche a supporto di Scajola sindaco

Imperia. Giovanni Amoretti, portavoce del movimento Con Claudio per Imperia comunica che “Sono stati definiti i simboli delle quattro le liste civiche, collegate alla candidatura di Claudio Scajola a Sindaco di Imperia. Si tratta, in ordine alfabetico, di: Area Aperta; Imperia Insieme; Obiettivo Imperia; Popolo della famiglia”.

Prosegue Amoretti: “Sono simboli che rimandano a liste rigorosamente civiche, accomunate, come si vede nella metà inferiore del logo, dal tricolore e dal sostegno a Scajola sindaco. Lo scopo è quello di concentrare ogni sforzo esclusivamente per il rilancio della città, allargando i nostri orizzonti, al di là delle singole appartenenze partitiche. Tutti insieme e contro nessuno. Per il futuro della nostra città”.