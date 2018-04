Imperia, Alessandro Piana alle celebrazioni del 25 aprile

Imperia. Dopodomani, mercoledì 25 aprile, il presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana parteciperà alle manifestazioni organizzate dal Comune, in collaborazione con ANPI, Federazione Italiana volontari della libertà e dall’Istituto storico della Resistenza, per celebrare la Festa della Liberazione.

Alle 8.30 il presidente Piana assisterà alla deposizione di una corona davanti al Monumento ai Caduti civili e partigiani della Val Prino. Subito dopo sarà presente alla deposizione di una corona di alloro davanti al Mausoleo della Resistenza, nel cimitero di Porto Maurizio, e poi in quello di Oneglia.

Il presidente, infine, assisterà alla messa celebrata nella Chiesa di Cristo Re e sfilerà in corteo fino al Monumento ai Caduti, in piazza della Vittoria.