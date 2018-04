Imperia, al via le raccolte alimentari dell’Associazione Adesso Basta lo sportello del Cittadino O.N.L.U.S.

Imperia. “Si parte con le raccolte alimentari il 20 e il 21 aprile. Ci troverete al Conad di Caramagna tutto il giorno. Vi aspettiamo numerosi, aiutateci ad aiutare.

Facciamo in modo di aiutare, un piccolo gesto di tutti fa la differenza per gli altri. Noi siamo qui per aiutare le famiglie del territorio. Tanti sono i volontari nel nostro territorio che si mettono a disposizione per non lasciarle sole. Oggi chiedo un piccolo gesto che può cambiare la vita ad una persona. Intanto ringrazio fin da ora chi si sente di Aiutarci e chi crede in Noi come Persone” - afferma l’Associazione Adesso Basta lo sportello del Cittadino O.N.L.U.S.