Imperia. Il M.a.c.I – Museo di arte contemporanea di Imperia ha presentato questa mattina, presso la prestigiosa sede di Villa Faravelli, il nuovo ciclo di mostre, performance ed eventi.

Multidisciplinarietà, sperimentazione, contemporaneità e sincretismo, parole chiave della scorsa stagione espositiva, si rinnovano ora per il calendario 2018 che ancora una volta vuole coinvolgere un pubblico non solo locale nel rilancio della cultura sul territorio.

La nuova stagione si aprirà con una mostra che vuole essere contenitore di una serie di importanti appuntamenti, costruendo una panoramica a 360° sulle più contemporanee declinazioni dell’arte.

Si tratta del progetto “Post punk situation” di John Tiberi che prenderà il via sabato 5 maggio e si concluderà domenica 8 luglio. Una rassegna che racconta il movimento e l’estetica punk ripercorrendo un viaggio alle radici delle istanze contro culturali e delle ribellioni “artistiche” del XX secolo attraverso una mostra fotografica, una rassegna cinematografica, una video room, una masterclass e un concerto dell’icona punk rock Glen Matlock.

La presenza di Tiberi è attesa protagonista dell’inaugurazione che, prevista il 5 maggio dalle 18, precederà una serie di iniziative legate alla tematica del punk che coinvolgeranno la città in due mesi di arte, cultura, musica e creatività.

“Post punk situation” è stato realizzato in collaborazione con M.a.c.I, con la curatela di Alessandro Romanini e sviluppato grazie all’idea di Alfonso Sista, responsabile per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Imperia.